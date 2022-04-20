Британский депутат предложил распустить НАТО ради мира на планете

«Я бы хотел видеть мир, в котором мы в конечном итоге станем распускать все военные альянсы. Мы должны задаться вопросом: каким образом мы принесем мир в будущем? С помощью альянсов? С помощью наращивания военного потенциала? Или с помощью прекращения войны на Украине и других войн, которые идут в настоящее время и о которых не говорят, но которые также приводят к большому числу жертв? Задайте сами себе вопрос: приносят ли военные альянсы мир? Или же на самом деле они провоцируют наращивание военного потенциала каждой из сторон, что грозит еще большей опасностью?» — сказал Корбин.