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59 минут назад

Британский депутат предложил распустить НАТО ради мира на планете

Елена Прошина

Военные альянсы наподобие НАТО необходимо распустить, чтобы обеспечить мир и безопасность на планете. Такое заявление в интервью радиостанции Times Radio сделал бывший лидер оппозиционной Лейбористской партии и депутат Палаты общин британского парламента Джереми Корбин. Его слова приводит ТАСС.

Британский депутат предложил распустить НАТО ради мира на планете
Фото: REUTERSREUTERS

«Я бы хотел видеть мир, в котором мы в конечном итоге станем распускать все военные альянсы. Мы должны задаться вопросом: каким образом мы принесем мир в будущем? С помощью альянсов? С помощью наращивания военного потенциала? Или с помощью прекращения войны на Украине и других войн, которые идут в настоящее время и о которых не говорят, но которые также приводят к большому числу жертв? Задайте сами себе вопрос: приносят ли военные альянсы мир? Или же на самом деле они провоцируют наращивание военного потенциала каждой из сторон, что грозит еще большей опасностью?» — сказал Корбин.

Он подчеркнул, что «не винит НАТО» за события на Украине, но призвал подумать над роспуском организации по окончании военной спецоперации России.

В мире,Джереми Корбин,Парламент Великобритании,Лейбористская партия,НАТО,
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