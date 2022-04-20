Генсек ООН направил письма Путину и Зеленскому

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал отдельные письма постоянным представительствам России и Украины при ООН с просьбами к президенту России Владимиру Путину принять генерального секретаря в Москве, президенту Украины Владимиру Зеленскому - принять генерального секретаря в Киеве. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.
"Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского - принять его в Киеве", - сказал Дюжаррик.
Генсек ООН хочет лично обсудить с Путиным и Зеленским шаги по прекращению огня - офис Гутерриша.