Власти Украины согласились на предложение ООН о пасхальном перемирии

В Киеве поддерживают предложение ООН о пасхальном перемирии на Украине с 21 по 25 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинский МИД.

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«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом во время его визита в страну», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве отметили, что перемирие позволит провести эвакуацию людей из наиболее опасных регионов.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Киев с 21 апреля ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки помощи.