В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
22 минуты назад

Власти Украины согласились на предложение ООН о пасхальном перемирии

Елена Прошина

В Киеве поддерживают предложение ООН о пасхальном перемирии на Украине с 21 по 25 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинский МИД.

Власти Украины согласились на предложение ООН о пасхальном перемирии
Фото: РамблерРамблер

«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом во время его визита в страну», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве отметили, что перемирие позволит провести эвакуацию людей из наиболее опасных регионов.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Киев с 21 апреля ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки помощи.

В России данную идею восприняли скептически. В частности, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нет смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам».

В мире,Мартин Гриффитс,Антониу Гутерриш,Дмитрий Полянский,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители