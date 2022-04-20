В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
1 час назад

В ЕС предлагают прекратить импорт ядерного топлива из России

Елена Прошина

Европейские страны продолжают готовить новые санкции в отношении России. В частности, в новый пакет мер предлагают включить запреты на импорт ядерного топлива из РФ и российские новостные телеканалы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В ЕС предлагают прекратить импорт ядерного топлива из России
Фото: РамблерРамблер

По данным агентства, в настоящее время Еврокомиссия работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, которые позволили бы «сократить цену отказа от российской нефти» и убедить Германию и ряд других «сопротивляющихся» стран принять эту меру.

«Некоторые государства ЕС также настаивают на других новых ограничениях. Эти меры включают прекращение импорта ядерного топлива из России, новый запрет на российские новостные каналы, приостановка выдачи виз для россиян и введение санкций против дополнительных лиц и компаний, связанных с Кремлем», — говорится в материале.

При этом в Reuters отметили, что ни одна из данных санкций не была предложена официально, поскольку у стран по ним возникли разные позиции.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших ограничений против России государства Евросоюза будут рассматривать меры в отношении банковского сектора РФ и рестрикции в сфере энергетики.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители