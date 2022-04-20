В ЕС предлагают прекратить импорт ядерного топлива из России

Европейские страны продолжают готовить новые санкции в отношении России. В частности, в новый пакет мер предлагают включить запреты на импорт ядерного топлива из РФ и российские новостные телеканалы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По данным агентства, в настоящее время Еврокомиссия работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, которые позволили бы «сократить цену отказа от российской нефти» и убедить Германию и ряд других «сопротивляющихся» стран принять эту меру.

«Некоторые государства ЕС также настаивают на других новых ограничениях. Эти меры включают прекращение импорта ядерного топлива из России, новый запрет на российские новостные каналы, приостановка выдачи виз для россиян и введение санкций против дополнительных лиц и компаний, связанных с Кремлем», — говорится в материале.

При этом в Reuters отметили, что ни одна из данных санкций не была предложена официально, поскольку у стран по ним возникли разные позиции.