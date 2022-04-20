Киев отреагировал на заявление Кремля по проекту мирного соглашения

«Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше — наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера», - сказал Подоляк.

Он напомнил, что свой вариант соглашения по урегулированию Киев представил на переговорах в Стамбуле 29 марта. Документ содержал в том числе предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона передала украинским властям проект документа по урегулированию, «который включает абсолютно четкие, выработанные формулировки». Он также заявил, что Киев «постоянно отходит от своих слов, постоянно их меняет». По словам Пескова, «большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют». Позже в МИД РФ также заявили, что российско-украинские переговоры продолжаются, но Киев пытается их затянуть.