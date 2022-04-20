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49 минут назад

В Эстонии решили назвать площадь в честь Украины

Мария Иванова

Вице-мэр Таллина Йоозеп Вимм заявил, что в городе решили создать площадь Украины. Об этом сообщает rus.err.ee.

В Эстонии решили назвать площадь в честь Украины
Фото: ReutersReuters

Городская комиссия по топонимам предложила три возможных места для площади: парк Лембиту, парк на бульваре Каарли и сквер в микрорайоне Уус-Мааильм.

Самым достойным в мэрии сочли парк Лембиту, который расположен за зданием МИД страны, заявил вице-мэр.

«По нескольким причинам это символическое место. Так почти все постройки в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года. В непосредственной близости отсюда находится Министерство иностранных дел. С другой стороны расположена площадь Исландии», - рассказал Вимм.

По его словам, вместе площадь Украины и площадь Исландии создадут «законченный ансамбль».

Решение о создании площади Украины принято, теперь начнутся бюрократические процедуры - согласования от разных ведомств, публичное обсуждение названия, отметил вице-мэр. По его мнению, площадь может открыться к лету.

В начале марта в Вильнюсе объявили о планах переименовать улицу, на которой располагается посольство России в Литве, в «улицу героев Украины».

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