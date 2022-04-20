Страны ЕС обсуждают отказ от импорта ядерного топлива из РФ

Евросоюз рассматривает возможность отказа от импорта российского ядерного топлива и приостановки выдачи виз гражданам РФ. При этом у стран ЕС разные позиции по этим новым рестрикциям, сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По их информации, ряд стран ЕС выступает за отключение Сбербанка и "Газпромнефти" от системы SWIFT, а также стремится запретить вещание российских новостных телеканалов на своей территории.

Кроме того, эти страны предлагают ввести дополнительные санкции в отношении компаний и отдельных лиц из РФ. Как отмечает агентство, страны ЕС стремятся отказаться от российских энергоносителей, поэтому они работают над снижением издержек от возможного отказа.