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38 минут назад

Reuters: страны Евросоюза обсуждают отказ от импорта ядерного топлива из России

ТАСС

Евросоюз рассматривает возможность отказа от импорта российского ядерного топлива и приостановки выдачи виз гражданам РФ. При этом у стран ЕС разные позиции по этим новым рестрикциям, сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

Страны ЕС обсуждают отказ от импорта ядерного топлива из РФ
Фото: ТАССТАСС

По их информации, ряд стран ЕС выступает за отключение Сбербанка и "Газпромнефти" от системы SWIFT, а также стремится запретить вещание российских новостных телеканалов на своей территории.

Кроме того, эти страны предлагают ввести дополнительные санкции в отношении компаний и отдельных лиц из РФ. Как отмечает агентство, страны ЕС стремятся отказаться от российских энергоносителей, поэтому они работают над снижением издержек от возможного отказа.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, в частности Сбербанка, а также рестрикции в сфере энергетики.

В мире,Газпромнефть,Еврокомиссия,Сбербанк России,ЕС,
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