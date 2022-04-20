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1 час назад

Пашинян заявил об общих вызовах для России и Армении

Деловая газета "Взгляд"

Перед Ереваном и Москвой стоят общие вызовы, а также общие возможности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Москве.

Пашинян заявил об общих вызовах для России и Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пашинян сообщил, что накануне он с президентом России Владимиром Путиным договорился присвоении межправительственному совету Армении и России роли основной площадки для «реализации тех договоренностей, которых мы достигли в области экономики, энергетики и других областях», передает ТАСС.

«В текущей ситуации у нас появляются общие вызовы, но есть еще и возможности, которые нужно зарегистрировать и как бы попытаться использовать их», – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян во время переговоров выразили намерение сообща преодолевать санкционные вызовы. В Кремле анонсировали подписание пакета документов во время визита Пашиняна в Москву.

В мире,Никол Пашинян,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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