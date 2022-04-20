В ЕС поддержали призыв к пасхальному перемирию на Украине

Евросоюз поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к перемирию на Украине в связи с празднованием православными христианами Пасхи. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

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«Мы, конечно же, поддерживаем призыв генсека ООН», - подчеркнул он.

По словам Стано, ЕС считает, что перемирие необходимо объявить на четыре дня, начиная с 21 апреля.

Ранее Антониу Гутерриша призвал к четырехдневной паузе в военных действиях на Украине для открытия гуманитарных коридоров, начиная с Великого четверга и до пасхального воскресенья.