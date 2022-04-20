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52 минуты назад

В ЕС поддержали призыв к пасхальному перемирию на Украине

Алиса Селезнёва

Евросоюз поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к перемирию на Украине в связи с празднованием православными христианами Пасхи. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

В ЕС поддержали призыв к пасхальному перемирию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, конечно же, поддерживаем призыв генсека ООН», - подчеркнул он.

По словам Стано, ЕС считает, что перемирие необходимо объявить на четыре дня, начиная с 21 апреля.

Ранее Антониу Гутерриша призвал к четырехдневной паузе в военных действиях на Украине для открытия гуманитарных коридоров, начиная с Великого четверга и до пасхального воскресенья.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В мире,Антониу Гутерриш,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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