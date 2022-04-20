Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Британии Прити Пател.
Как уточняет WikiLeaks, защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая. В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения, напомнили в организации.
10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Ассанжа из Британии.
В марте суд отказал ему в праве обжаловать решение суда об экстрадиции.
Международная федерация журналистов осудила решение суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.