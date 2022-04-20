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12 минут назад

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

RT на русском

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Британии Прити Пател.

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США
Фото: WikipediaWikipedia

Как уточняет WikiLeaks, защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая. В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения, напомнили в организации.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Ассанжа из Британии.

В марте суд отказал ему в праве обжаловать решение суда об экстрадиции.

Международная федерация журналистов осудила решение суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.

В мире,Джозеф Байден,Wikileaks,
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