Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Британии Прити Пател.

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Как уточняет WikiLeaks, защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая. В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения, напомнили в организации.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Ассанжа из Британии.

В марте суд отказал ему в праве обжаловать решение суда об экстрадиции.