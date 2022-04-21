Елизавета II отметит 96-летие в поместье Сандрингем

Королева Великобритании Елизавета II в четверг встретит 96-летие в своем загородном поместье Сандрингем (графство Норфолк). Как сообщает газета The Daily Telegraph, Ее Величество накануне прибыла туда на вертолете из Виндзорского замка и остановится в небольшом коттедже Вуд фарм, где любил проводить время ее муж принц Филип, умерший в апреле прошлого года в возрасте 99 лет.

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Ожидается, что королева проведет день рождения в тесном семейной кругу и в ближайшие несколько дней будет принимать в Сандрингеме гостей. Видные представители британской общественности и различных организаций, которым покровительствует монарх, выступят с адресованными Ее Величеству поздравлениями, но все торжественные официальные мероприятия по случаю праздника состоятся лишь в июне, когда британские монархи по давней традиции отмечают официальный день рождения, не совпадающий с календарным. В июне же будет дан старт основным торжествам по случаю "платинового юбилея" восшествия Елизаветы II на британский престол. 7 февраля этого года исполнилось ровно 70 лет с тех пор, как она стала королевой.

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Обычай праздновать день рождения дважды был заложен еще Георгом II (1683-1760), который родился в ноябре, но под конец жизни решил, что торжества по случаю его именин должны проходить при летней, а не осенней английской погоде. В 2018 году, когда наследник британского престола принц Чарльз отмечал 70-летие, он также устроил два празднования - одно в мае за полгода до своего юбилея и одно в ноябре.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на британском троне. После смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) Елизавета II стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.