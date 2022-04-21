Елизавета II отметит 96-летие в поместье Сандрингем

Королева Великобритании Елизавета II в четверг встретит 96-летие в своем загородном поместье Сандрингем (графство Норфолк). Как сообщает газета The Daily Telegraph, Ее Величество накануне прибыла туда на вертолете из Виндзорского замка и остановится в небольшом коттедже Вуд фарм, где любил проводить время ее муж принц Филип, умерший в апреле прошлого года в возрасте 99 лет.
Ожидается, что королева проведет день рождения в тесном семейной кругу и в ближайшие несколько дней будет принимать в Сандрингеме гостей. Видные представители британской общественности и различных организаций, которым покровительствует монарх, выступят с адресованными Ее Величеству поздравлениями, но все торжественные официальные мероприятия по случаю праздника состоятся лишь в июне, когда британские монархи по давней традиции отмечают официальный день рождения, не совпадающий с календарным. В июне же будет дан старт основным торжествам по случаю "платинового юбилея" восшествия Елизаветы II на британский престол. 7 февраля этого года исполнилось ровно 70 лет с тех пор, как она стала королевой.
Обычай праздновать день рождения дважды был заложен еще Георгом II (1683-1760), который родился в ноябре, но под конец жизни решил, что торжества по случаю его именин должны проходить при летней, а не осенней английской погоде. В 2018 году, когда наследник британского престола принц Чарльз отмечал 70-летие, он также устроил два празднования - одно в мае за полгода до своего юбилея и одно в ноябре.
Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на британском троне. После смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) Елизавета II стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.
Среди женщин, которым довелось царствовать, Елизавета II пребывает на троне дольше всех в мировой истории. Однако среди европейских монархов она пока не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который провел на престоле 72 года и 110 дней. Подтвержденный рекорд самого долгого правления принадлежит Собузе II - королю Свазиленда (ныне - Эсватини), который был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня.