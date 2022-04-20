Пхеньян обвинил Запад в организации провокации в Буче

Пхеньян считает произошедшее в украинской Буче провокацией Запада, устроенной для очернения и изолирования России. Об этом со ссылкой на заявление посольства Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Москве пишет ТАСС.

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Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую в городе Буча. На ней показаны лежащие на дороге тела погибших мирных жителей, которых, по утверждениям Киева убили российские военные. Минобороны РФ отвергло эти обвинений. В ведомстве подчеркнули, что на момент инцидента российских военных в городе не было уже несколько дней и видео появилось только на четвертый день после прибытия в город сотрудников СБУ.

«Событие массового убийства в городе Буча четко показывает, что США и Запад неразборчивы в подлых способах для того, чтобы достичь своей нечистой цели - очернить имидж России и изолировать [ее] в международном отношении», - говорится в заявлении посольства КНДР.

Комментируя ситуацию в Буче постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что тела на видео «никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным «Нью-Йорк таймс», вообще с 20 марта».