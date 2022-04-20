В Литве закрылось российское генконсульство

В литовской Клайпеде закрылось генеральное консульство РФ. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

«Генеральное консульство России в Клайпеде закрыто», - говорится на главной странице официального сайта генконсульства.

Напомним, Литва предписала российскому послу Алексею Исакову покинуть страну и постановила закрыть консульство России в Клайпеде. Сотрудники диппредставительства также должны были выехать из Литвы в течение 15 дней. Также временному поверенному в делах России сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами в связи со специальной операцией на Украине.

Ранее Сейм Литвы утвердил поправки, запрещающие символику, которая пропагандирует военную агрессию. Под запрет попала в том числе георгиевская лента. Вильнюс расценили ее как символ «тоталитарных или авторитарных режимов».