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36 минут назад

В Литве закрылось генеральное консульство России

В литовской Клайпеде закрылось генеральное консульство РФ. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

В Литве закрылось российское генконсульство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Генеральное консульство России в Клайпеде закрыто», - говорится на главной странице официального сайта генконсульства.

Напомним, Литва предписала российскому послу Алексею Исакову покинуть страну и постановила закрыть консульство России в Клайпеде. Сотрудники диппредставительства также должны были выехать из Литвы в течение 15 дней. Также временному поверенному в делах России сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами в связи со специальной операцией на Украине.

Ранее Сейм Литвы утвердил поправки, запрещающие символику, которая пропагандирует военную агрессию. Под запрет попала в том числе георгиевская лента. Вильнюс расценили ее как символ «тоталитарных или авторитарных режимов».

В первоначальном проекте поправок запрет предлагалось включить не только на двухцветную георгиевскую ленту, но и на буквы Z и/или V или другие элементы, содержащие эти символы. Однако позднее предложение было пересмотрено.

В мире,Алексей Исаков,
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