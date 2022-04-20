В Литве закрылось российское генконсульство

В литовской Клайпеде закрылось генеральное консульство России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского генконсульства.

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«Генеральное консульство России в Клайпеде закрыто», — гласит надпись на главной странице сайта.

Ранее Литва отозвала своего посла Эйтвидаса Баярунаса из России. В МИД республики также заявили, что решили понизить уровень дипломатического представительства с РФ и предписали российскому послу Алексею Исакову покинуть страну. Также в ведомстве отмечали, что генконсульство в Клайпеде будет закрыто.