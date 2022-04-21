Сербия отказалась вводить санкции против России

«Нет, у нас есть своя сторона — это [стороны Сербии] и сербские интересы. Нас бомбили 19 стран НАТО [в 1999 году] и вводили [против нас] санкции. Мы не вводили санкции против кого-либо, потому что мы не верим, что санкции что-то меняют. Вы можете оказывать давление и принуждать Сербию, но это наша искренняя позиция», — заявил Вучич.