Израиль готов принять в Иерусалиме Путина и Зеленского

Власти Израиля подтвердили готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
По его словам, делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме.
«Готовы и делегации [РФ и Украины] принимать. То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас», - сказал дипломат.
При этом он отметил, что сами главы государств Путин и Зеленский должны принять соответствующее решение.
Ранее о возможности организации встречи президентов России и Украины заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, он регулярно разговаривает по телефону с Путиным и Зеленским.
За встречу с президентом России неоднократно высказывался и сам Зеленским. Украинский лидер считает, что может понадобиться и не одна такая встреча.