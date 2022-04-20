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24 минуты назад

В Израиле озвучили предложение по встрече Путина и Зеленского

Елена Прошина

Власти Израиля подтвердили готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Израиль готов принять в Иерусалиме Путина и Зеленского
Фото: ТАССТАСС

По его словам, делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме.

«Готовы и делегации [РФ и Украины] принимать. То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас», - сказал дипломат.

При этом он отметил, что сами главы государств Путин и Зеленский должны принять соответствующее решение.

Ранее о возможности организации встречи президентов России и Украины заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, он регулярно разговаривает по телефону с Путиным и Зеленским.

За встречу с президентом России неоднократно высказывался и сам Зеленским. Украинский лидер считает, что может понадобиться и не одна такая встреча.

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