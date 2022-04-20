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28 минут назад

Судоходство на Босфоре приостановлено

Деловая газета "Взгляд"

Движение судов на проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Судоходство на Босфоре приостановлено
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02.00 по местному времени, а с юга на север – с 06.15», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Информации о том, когда восстановится движение по проливу, пока не поступало.

Ранее отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы заявил о вероятности большой катастрофы в Босфорском проливе из-за наличия дрейфующих мин в Черном море. Также он указал на то, что их очевидно пустила украинская сторона.

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