Судоходство на Босфоре приостановлено

Движение судов на проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях, передает турецкое информационное агентство Anadolu.
«Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02.00 по местному времени, а с юга на север – с 06.15», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Информации о том, когда восстановится движение по проливу, пока не поступало.
Ранее отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы заявил о вероятности большой катастрофы в Босфорском проливе из-за наличия дрейфующих мин в Черном море. Также он указал на то, что их очевидно пустила украинская сторона.