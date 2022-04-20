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37 минут назад

Захарова: нельзя говорить о самостоятельности Зеленского, за ним стоят западные кураторы

ТАССиещё 1

США и НАТО управляют процессами на Украине, поэтому говорить о самостоятельности украинского президента Владимира Зеленского не приходится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"О самостоятельности Владимира Зеленского говорить не приходится ни сейчас, ни до этого. За ним стоят, естественно, его кураторы. В первую очередь это Вашингтон и другие структуры НАТО, которые так или иначе управляют этим процессом многие годы, поэтому говорить и рассуждать на тему заявлений Зеленского - вещь контрпродуктивная. Сегодня он говорит одно, завтра другое", - отметила дипломат в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

Захарова сделала акцент на том, что президент Украины не контролирует ситуацию в стране.

"Заявления Зеленского делаются им в разных агрегатных состояниях. Это состояние, которое меняет его личность. Это очевидно, это кадры, которые видел и видит весь мир достаточно регулярно", - добавила она.

В МИД России заявили об утрате доверия к украинским переговорщикам

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