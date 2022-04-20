"О самостоятельности Владимира Зеленского говорить не приходится ни сейчас, ни до этого. За ним стоят, естественно, его кураторы. В первую очередь это Вашингтон и другие структуры НАТО, которые так или иначе управляют этим процессом многие годы, поэтому говорить и рассуждать на тему заявлений Зеленского - вещь контрпродуктивная. Сегодня он говорит одно, завтра другое", - отметила дипломат в эфире телеканала "Россия-24" в среду.