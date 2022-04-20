Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая. Как заявил в интервью ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, это официальный праздник, закрепленный в стране законодательно.

«Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно», — сказал он, комментируя отказ некоторых стран праздновать 9 Мая.

Он добавил, что в стране живет много ветеранов, которые ждут этот праздник и отмечают его.

«Для них это очень эмоциональный день. 9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться», — подчеркнул Цви.