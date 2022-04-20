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43 минуты назад

Крупный лесной пожар на севере Италии показали на видео

Александр Кузьмин

На севере Италии полыхает крупный пожар. Кадры горящих лесов в районе озера Лаго-Маджоре опубликованы в Telegram-канале «Кали юга Today».

На снятой беспилотником записи видна охваченная огнем лесная местность. Из-за ветреной погоды пламя стремительно распространяется, уничтожая гектары деревьев. В борьбе с пожаром задействованы несколько вертолетов и самолетов.

По данным СМИ, несколько семей были эвакуированы из пожароопасной зоны. Ситуация в регионе осложняет засушливая погода, в ближайшее время дождей не предвидится.

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