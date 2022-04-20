Крупный лесной пожар на севере Италии показали на видео

На севере Италии полыхает крупный пожар. Кадры горящих лесов в районе озера Лаго-Маджоре опубликованы в Telegram-канале «Кали юга Today».

На снятой беспилотником записи видна охваченная огнем лесная местность. Из-за ветреной погоды пламя стремительно распространяется, уничтожая гектары деревьев. В борьбе с пожаром задействованы несколько вертолетов и самолетов.