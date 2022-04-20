В Китае объяснили отказ Байдена приехать в Киев

Отказ президента США Джо Байдена от визита на Украину демонстрирует ограниченность возможностей Белого дома в разрешении конфликта. Такое мнение высказал в Global Times китайский обозреватель Чжу Фэн.

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Ранее стало известно, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, который должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом президент США Джо Байден выразил готовность приехать в Киев лично. Однако затем в Белом доме уточнили, что поездка президента США на Украину не планируется.

Чжу Фэн отметил, что сообщения о планах Байдена приехать в Киев похожи на «мыльную оперу» для демонстрации «поддержки Украины».

«Тот факт, что Байден предпочел не отправлять войска и не посещать Украину, во многом указывает на то, что участие США в этом конфликте ограничено. В такой ситуации Украина лишается козырей», - констатировал обозреватель.

По его мнению, США просто используют Украину для того, чтобы получить прибыль.

«Если Вашингтон хочет быть «миротворцем» на Украине, он должен содействовать мирным переговорам и прекратить массированную военную поддержку страны. Поскольку конфликт длится уже более 50 дней, международному сообществу, включая США, пора переосмыслить процесс урегулирования украинского кризиса», - заметил он.