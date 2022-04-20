В Китае объяснили отказ Байдена приехать в Киев

Отказ президента США Джо Байдена от визита на Украину демонстрирует ограниченность возможностей Белого дома в разрешении конфликта. Такое мнение высказал в Global Times китайский обозреватель Чжу Фэн.
Ранее стало известно, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, который должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом президент США Джо Байден выразил готовность приехать в Киев лично. Однако затем в Белом доме уточнили, что поездка президента США на Украину не планируется.
Чжу Фэн отметил, что сообщения о планах Байдена приехать в Киев похожи на «мыльную оперу» для демонстрации «поддержки Украины».
«Тот факт, что Байден предпочел не отправлять войска и не посещать Украину, во многом указывает на то, что участие США в этом конфликте ограничено. В такой ситуации Украина лишается козырей», - констатировал обозреватель.
По его мнению, США просто используют Украину для того, чтобы получить прибыль.
«Если Вашингтон хочет быть «миротворцем» на Украине, он должен содействовать мирным переговорам и прекратить массированную военную поддержку страны. Поскольку конфликт длится уже более 50 дней, международному сообществу, включая США, пора переосмыслить процесс урегулирования украинского кризиса», - заметил он.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».