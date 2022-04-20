В Южной Осетии заявили о верности союзу с Россией «на генетическом уровне»

Кандидат в президенты Южной Осетии , лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев назвал Россию главным союзником Южной Осетии. Он подчеркнул, что внешнеполитический курс республики всегда будет пророссийским. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом вопросе смена главы государства (в Южной Осетии — прим.) не играет никакой роли. Верность союзническому долгу у нас на генетическом уровне», — сказал политик.

Гаглоев напомнил, что у большинства жителей Южной Осетии есть российское гражданство с 1990-х годов. Он также добавил, что часть разделенного народа проживает в России. По его словам, выходцев из Южной Осетии там столько же, сколько в республике. Политики подчеркнул, что республика связана с Россией исторически и духовно.