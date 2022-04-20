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53 минуты назад

В Южной Осетии заявили о верности союзу с Россией «на генетическом уровне»

Елена Прошина

Кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев назвал Россию главным союзником Южной Осетии. Он подчеркнул, что внешнеполитический курс республики всегда будет пророссийским. Об этом сообщает РИА Новости.

В Южной Осетии заявили о верности союзу с Россией «на генетическом уровне»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом вопросе смена главы государства (в Южной Осетии — прим.) не играет никакой роли. Верность союзническому долгу у нас на генетическом уровне», — сказал политик.

Гаглоев напомнил, что у большинства жителей Южной Осетии есть российское гражданство с 1990-х годов. Он также добавил, что часть разделенного народа проживает в России. По его словам, выходцев из Южной Осетии там столько же, сколько в республике. Политики подчеркнул, что республика связана с Россией исторически и духовно.

«Мы помним август 2008-го, мы помним о поддержке за все эти годы. Поэтому отношения могут быть только союзническими и доверительными. Российская Федерация — наш стратегический партнер, наш главный союзник и наш внешнеполитический курс всегда будет пророссийским», — сказал Гаглоев.

Напомним, второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура Гаглоев лидирует, у него на 3,5% голосов больше, чем у действующего президента Анатолия Бибилова.

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