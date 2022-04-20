В Южной Осетии заявили о верности союзу с Россией «на генетическом уровне»

Кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев назвал Россию главным союзником Южной Осетии. Он подчеркнул, что внешнеполитический курс республики всегда будет пророссийским. Об этом сообщает РИА Новости.
«В этом вопросе смена главы государства (в Южной Осетии — прим.) не играет никакой роли. Верность союзническому долгу у нас на генетическом уровне», — сказал политик.
Гаглоев напомнил, что у большинства жителей Южной Осетии есть российское гражданство с 1990-х годов. Он также добавил, что часть разделенного народа проживает в России. По его словам, выходцев из Южной Осетии там столько же, сколько в республике. Политики подчеркнул, что республика связана с Россией исторически и духовно.
«Мы помним август 2008-го, мы помним о поддержке за все эти годы. Поэтому отношения могут быть только союзническими и доверительными. Российская Федерация — наш стратегический партнер, наш главный союзник и наш внешнеполитический курс всегда будет пророссийским», — сказал Гаглоев.
Напомним, второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура Гаглоев лидирует, у него на 3,5% голосов больше, чем у действующего президента Анатолия Бибилова.