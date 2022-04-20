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20 минут назад

В Британии рассказали о попытке Байдена рассорить Путина и Мадуро

Газета.Ru

Президент США Джо Байден собирается «вбить клин» в отношения главы России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в свете специальной военной операции на Украине, пишет британский журнал The Economist.

Раскрыта попытка Байдена рассорить Путина и Мадуро
Фото: ReutersReuters

По словам автора статьи, Соединенные Штаты намерены восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, которое начнет действовать 22 апреля, посредством поставок горючего из Венесуэлы. Для этого Вашингтону необходимо отказаться от полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

Обозреватель также считает, что если Байден хочет добиться разрядки в отношениях с Венесуэлой, то это случится не только по экономическим причинам.

«Он, вероятно, надеется использовать военную операцию на Украине, чтобы вбить клин в отношения Венесуэлы и России, которую Москва считает одним из ближайших союзников», — сказано в материале.

По мнению автора, Мадуро сделает затруднительным для американской стороны реализацию этой идеи. По его мнению, Каракас не согласится помочь Западу на чужих условиях. Он предположил, что Каракас откажется помогать Западу на чужих условиях. Если сделка и будет заключена сделка, «то не совсем на условиях Байдена», добавил обозреватель.

Ранее Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в США из-за событий на Украине.

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24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Николас Мадуро,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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