В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в разработке ракет

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Правительство Украины денонсировало соглашение с Россией о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, заключенное в 1995 году.

Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в разработке ракет
Фото: ТАССТАСС

Решение принято на заседании кабмина Украины в целях «усиления национальной безопасности». В украинском правительстве назвали такое соглашение недопустимым, передает ТАСС со ссылкой на украинский «24 канал».

Соглашение между правительствами России и Украины о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники подписано 8 февраля 1995 года. Документ предусматривал сохранение связей и кооперацию украинских и российских предприятий для создания, ремонта и эксплуатации ракетной и ракетно-космической техники, повышения ядерной безопасности, проведения гарантийного надзора за эксплуатацией ракетных комплексов и разработки методов их утилизации. Соглашение также предполагало разработку и модернизацию образцов ракетной и ракетно-космической техники, поставку готовой продукции предприятиям данной сферы и ее гарантийное обслуживание.

25 марта украинское правительство денонсировало соглашения с Россией в области образования и науки, в том числе о сотрудничестве в данной сфере и взаимном признании дипломов и ученых званий.

В мире,Правительство Украины,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители