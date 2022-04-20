Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в разработке ракет

Правительство Украины денонсировало соглашение с Россией о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, заключенное в 1995 году.

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Решение принято на заседании кабмина Украины в целях «усиления национальной безопасности». В украинском правительстве назвали такое соглашение недопустимым, передает ТАСС со ссылкой на украинский «24 канал».

Соглашение между правительствами России и Украины о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники подписано 8 февраля 1995 года. Документ предусматривал сохранение связей и кооперацию украинских и российских предприятий для создания, ремонта и эксплуатации ракетной и ракетно-космической техники, повышения ядерной безопасности, проведения гарантийного надзора за эксплуатацией ракетных комплексов и разработки методов их утилизации. Соглашение также предполагало разработку и модернизацию образцов ракетной и ракетно-космической техники, поставку готовой продукции предприятиям данной сферы и ее гарантийное обслуживание.