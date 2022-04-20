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16 минут назад

Японский парламент окончательно утвердил поправки для ужесточения санкций против России

ТАСС

Верхняя палата парламента Японии в среду большинством голосов одобрила поправки в законодательство страны, касающиеся ужесточения экономических санкций против РФ из-за специальной военной операции на Украине. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента.

Япония утвердила поправки для ужесточения санкций против России
Фото: ReutersReuters

Ранее эти поправки уже поддержали депутаты ключевой нижней палаты. Таким образом, теперь поправки были окончательно утверждены в японском парламенте.

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Депутаты поддержали решение внести изменения в закон об иностранной валюте, чтобы не допустить лазеек в санкционном режиме против РФ, в том числе в области криптовалюты. Японское законодательство в области валютного регулирования требует от банков подтверждения того, что получатель денежных переводов не находится под санкциями. Однако это не касалось компаний, занимающихся криптовалютой. После внесения изменений меры будут распространяться и на эти фирмы.

Кроме того, японский парламент поддержал временное повышение тарифов в связи с лишением России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле. В частности, речь идет о повышении пошлин на импорт древесины с 4,8% до 8%, лосося и икры с 3,5% до 5%, краба с 4% до 6%. Меры по повышению пошлин будут действовать минимум до апреля следующего года.

Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции попали в общей сложности более 500 человек, включая представителей руководства страны, чиновников и бизнесменов. Помимо этого, Япония заморозила активы банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 300 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Кроме того, введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая дорогие автомобили ценой более 6 млн иен (около $49 тыс.).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, государства ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

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