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37 минут назад

Высланные Японией российские дипломаты покинули посольство

RT на русскомиещё 3

Автобус с российскими дипломатами, о высылке которых объявила Япония, покинул территорию дипломатической миссии России в Токио.

Высылаемые из Японии российские дипломаты покинули посольство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских властей», — заявил посол России в Токио Михаил Галузин. Его слова приводит РИА Новости.

Сотрудники дипмиссии направились в аэропорт Ханэда, откуда полетят в Россию.

Ранее МИД Японии заявил о высылке восьми российских дипломатов из страны.

Галузин объявил, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Японии.

В мире,Михаил Галузин,
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