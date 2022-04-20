Министр экономики Бразилии Паулу Гедес выступил за отмену экономических санкций, введенных против России в связи с проведением ей специальной военной операции на Украине, в обмен на прекращение огня. Такое заявление политик сделал во вторник на онлайн-конференции Центра международных и стратегических исследований.
"Если бы меня спросили, я бы ответил: немедленное прекращение огня и после этого незамедлительная отмена санкций", - сказал Гедес, вызвав заметное недовольство собеседника из США. На вопрос о том, готовы ли в Бразилиа поддержать предложение Вашингтона об исключении Москвы из Международного валютного фонда и Всемирного банка, о чем говорилось в адресованном ему письме министра финансов США Джанет Йеллен, Гедес также ответил отрицательно. "Во-первых, мы против самой войны, и, как следствие, мы против экономических последствий войны, а санкции являются [инструментом] экономической войны", - пояснил он.
Кроме того, бразильский чиновник напомнил, что исключить РФ из деятельности международных финансовых институтов невозможно, поскольку это противоречит их учредительным положениям. На вопрос, станет ли Бразилиа помогать Москве обходить санкции, министр ответил уклончиво, напомнив о том, что Россия является важным партнером бразильского агробизнеса, а также о том, что его страна является членом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и, напротив, не связана обязательствами в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. "Нужно не разрушать мосты, а действовать силой убеждения", - подытожил Гедес.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции.