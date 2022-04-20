"Если бы меня спросили, я бы ответил: немедленное прекращение огня и после этого незамедлительная отмена санкций", - сказал Гедес, вызвав заметное недовольство собеседника из США. На вопрос о том, готовы ли в Бразилиа поддержать предложение Вашингтона об исключении Москвы из Международного валютного фонда и Всемирного банка, о чем говорилось в адресованном ему письме министра финансов США Джанет Йеллен, Гедес также ответил отрицательно. "Во-первых, мы против самой войны, и, как следствие, мы против экономических последствий войны, а санкции являются [инструментом] экономической войны", - пояснил он.