GT: США имитируют поддержку Украины ради выгоды

США инсценировали масштабную поддержку Украины ради того, чтобы у национальных военно-промышленных компаний выросла прибыль, пишет китайская газета Global Times. По словам авторов статьи, спасение украинского государства "оказалось лишь театральной постановкой".

Фото: Николай Лазаренко/РИА «Новости» Николай Лазаренко/РИА «Новости»

"Вашингтон воспользовался искусственно созданным хаосом для извлечения собственной выгоды", - сказано в публикации.

В материале также отмечается, что помимо взлета акций компаний - производителей оружия, администрация Белого дома рассчитывает сплотить Европу вокруг выдуманной опасности "российской угрозы".

Как считают обозреватели, американская сторона "направила все усилия, чтобы превратить украинский кризис в затяжной", а Киеву при этом отведена только "роль пешки". Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал Соединенные Штаты "виновником и главным зачинщиком украинского кризиса". 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.