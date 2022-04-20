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59 минут назад

GT: США имитируют поддержку Украины ради выгоды своих военно-промышленных компаний

Газета.Ruиещё 1

США инсценировали масштабную поддержку Украины ради того, чтобы у национальных военно-промышленных компаний выросла прибыль, пишет китайская газета Global Times. По словам авторов статьи, спасение украинского государства "оказалось лишь театральной постановкой".

GT: США имитируют поддержку Украины ради выгоды
Фото: Николай Лазаренко/РИА «Новости»Николай Лазаренко/РИА «Новости»

"Вашингтон воспользовался искусственно созданным хаосом для извлечения собственной выгоды", - сказано в публикации.

В материале также отмечается, что помимо взлета акций компаний - производителей оружия, администрация Белого дома рассчитывает сплотить Европу вокруг выдуманной опасности "российской угрозы".

Как считают обозреватели, американская сторона "направила все усилия, чтобы превратить украинский кризис в затяжной", а Киеву при этом отведена только "роль пешки". Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал Соединенные Штаты "виновником и главным зачинщиком украинского кризиса". 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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