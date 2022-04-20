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46 минут назад

Байден ответил на вопрос о планах посетить Киев

ТК «Звезда»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не знает, полетит ли он в Киев. Такое заявление он сделал после мероприятия в штате Нью-Гэмпшир.

Байден ответил на вопрос о планах посетить Киев
Фото: Shawn Thew - Pool.CNP. Consolidated News Photos, Global Look PressShawn Thew - Pool.CNP. Consolidated News Photos, Global Look Press

Ранее Байден сказал журналистам, что готов посетить украинскую столицу. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский лидер не планирует ехать в Киев.

Во вторник, 9 апреля, вопрос об этом вновь прозвучал от одного из журналистов.

«Ответ: я не знаю», - сказал Байден, добавив затем, что бывал на Украине много раз, просто не ездил туда в последнее время.

На прошлой неделе, по сообщениям СМИ, в Киев прибыли два американских сенатора-республиканца. Как указывает газета New York Times, они стали первыми официальными лицами из США, появившимися там с начала специальной военной операции.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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