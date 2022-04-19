Власти Канады изучают вопрос отмены ковидных ограничений

"Мы рассматриваем это", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли отменены текущие рестрикции в преддверии лета.

Трюдо пояснил, что власти при принятии "этого трудного решения" будут следовать советам медицинских экспертов. Премьер уточнил, что необходимо "соблюсти баланс" между "возвращением к нормальной жизни" и защитой наиболее уязвимых для заражения ковидом категорий населения. Никаких примерных сроков отмены рестрикций Трюдо не назвал.

В настоящее время в Канаде действуют почти все введенные ранее федеральными властями ограничения, такие как запрет на перемещение на самолетах, поездах и водном транспорте для невакцинированных граждан, а также запрет на трудовую деятельность для невакцинированных в федеральных учреждениях. Регионы Канады уже отменили почти все рестрикции, такие как ограничения на число покупателей в магазинах и ношение масок в общественных местах.