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1 час назад

Власти Канады изучают вопрос отмены ковидных ограничений

ТАСС

Канадские власти рассматривают вопрос отмены введенных из-за пандемии ограничений, но конкретных сроков пока нет. Об этом во вторник заявил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Власти Канады изучают вопрос отмены ковидных ограничений
Фото: ТАССТАСС

"Мы рассматриваем это", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли отменены текущие рестрикции в преддверии лета.

Трюдо пояснил, что власти при принятии "этого трудного решения" будут следовать советам медицинских экспертов. Премьер уточнил, что необходимо "соблюсти баланс" между "возвращением к нормальной жизни" и защитой наиболее уязвимых для заражения ковидом категорий населения. Никаких примерных сроков отмены рестрикций Трюдо не назвал.

В настоящее время в Канаде действуют почти все введенные ранее федеральными властями ограничения, такие как запрет на перемещение на самолетах, поездах и водном транспорте для невакцинированных граждан, а также запрет на трудовую деятельность для невакцинированных в федеральных учреждениях. Регионы Канады уже отменили почти все рестрикции, такие как ограничения на число покупателей в магазинах и ношение масок в общественных местах.

В мире,Джастин Трюдо,
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