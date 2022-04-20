Украинский регулятор не смог проинспектировать Чернобыльскую АЭС

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о сложной обстановке вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) из-за разрушенной гражданской инфраструктуры и поэтому проинспектировать объект "не было возможности". Об этом сообщил в среду генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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"Украина сегодня проинформировала МАГАТЭ, что общая ситуация в районе вокруг Чернобыльской атомной электростанции "осталась сложной" из-за разрушенных мостов и работ по разминированию, и что у национального регулятора до сих пор не было "возможности проинспектировать" объект", - говорится в заявлении Гросси.

Как отметили в МАГАТЭ, после вывода российских войск из Чернобыля 31 марта Украина ранее смогла провести первую за три недели ротацию персонала и восстановить прямую связь между АЭС и атомным регулятором, которая была прервана более месяца назад. Однако еще предстоит проделать много работы для возвращения этого объекта в нормальное состояние, добавил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ в настоящее время планирует возглавить миссию экспертов на ЧАЭС во второй половине апреля для проведения инспекции и замеров уровня радиации, доставки оборудования и ремонта системы дистанционного мониторинга МАГАТЭ по соблюдению ядерных гарантий на Украине.