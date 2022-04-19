Евросоюз и США пообещали усилить санкции против России

Евросоюз (ЕС) и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы. Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел (МИД) Франции Клеман Бон, сообщает РИА Новости.
«Было решено, что санкции будут усилены в ближайшие дни. Эти ограничения коснутся энергоресурсов, в частности, нефти», — пообещал Клеман по итогам обсуждений, прошедших во вторник, 19 февраля.
Он подчеркнул, что ограничения на поставки нефти необходимы, чтобы «прекратить финансировать» спецоперацию Россию на Украине.