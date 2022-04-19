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11 минут назад

Евросоюз и США пообещали усилить санкции против России

Lenta.ru

Евросоюз (ЕС) и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы. Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел (МИД) Франции Клеман Бон, сообщает РИА Новости.

Евросоюз и США пообещали усилить санкции против России
Фото: ReutersReuters

«Было решено, что санкции будут усилены в ближайшие дни. Эти ограничения коснутся энергоресурсов, в частности, нефти», — пообещал Клеман по итогам обсуждений, прошедших во вторник, 19 февраля.

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Он подчеркнул, что ограничения на поставки нефти необходимы, чтобы «прекратить финансировать» спецоперацию Россию на Украине.

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