Посольство России в Австрии выразило возмущение актом вандализма против забора православной церкви в городе Лаа-ан-дер-Тая.

"До глубины души возмущены актом вандализма 19 апреля 2022 года в отношении православной церкви в городе Лаа-ан-дер-Тая (федеральная земля Нижняя Австрия), на прилегающем участке к которой расположено советское воинское захоронение", - говорится в Telegram-канале посольства.

Российское дипломатическое представительство рассматривает произошедшее в преддверии православной Пасхи как "циничное попрание чувств верующих и памяти воинов-красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение Европы и Австрии от нацизма".