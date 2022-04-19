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49 минут назад

Президент Румынии выступил за скорейшее создание в стране боевой группы НАТО

ТАСС

Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил в ходе прошедших в формате видеоконференции переговоров лидеров западных стран по ситуации на Украине за скорейшее формирование в стране боевой группы НАТО. Об этом говорится в сообщении для печати, распространенном во вторник администрацией президента по итогам переговоров.

Румыния выступает за скорейшее создание в стране боевой группы НАТО
Фото: ераера

В них также приняли участие президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, Польши Анджей Дуда, премьеры Великобритании Борис Джонсон, Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министры Италии Марио Драги, Японии Фумио Кисида, генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Президент Клаус Йоханнис указал на значительное воздействие нынешнего кризиса на ситуацию безопасности на восточном фланге альянса, особенно на Черном море, - отмечается в сообщении. - Он подчеркнул важность быстрой реализации решений чрезвычайного саммита НАТО 24 марта 2022 года, в особенности ускоренного создания боевой группы в Румынии, как первого шага на пути к сбалансированию и консолидации долгосрочного присутствия НАТО на восточном фланге".

Глава румынского государства также призвал "освободиться от энергетической зависимости от России" и утверждал, что антироссийские санкции "оказались эффективным инструментом". Он сказал, что Румыния "поддерживает жесткие пакеты санкций, принятые до сих пор на европейском уровне, и будет продолжать координацию с целью принятия новых мер".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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