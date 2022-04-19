Псаки допустила введение новых санкций против РФ

Администрация США может снова ужесточить односторонние санкции против РФ на текущей неделе. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

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В ходе регулярного брифинга для журналистов у представителя американского президента спросили, следует ли ждать «новых санкций в отношении России на этой неделе». Пресс-секретарь отметила, что такие «могут быть».

«Мы все еще рассматриваем (этот вопрос — прим.ред), идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые изучаются»,— заявила Псаки.

Она не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.

Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».