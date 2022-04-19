Псаки допустила введение новых санкций против РФ

Администрация США может снова ужесточить односторонние санкции против РФ на текущей неделе. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.
В ходе регулярного брифинга для журналистов у представителя американского президента спросили, следует ли ждать «новых санкций в отношении России на этой неделе». Пресс-секретарь отметила, что такие «могут быть».
«Мы все еще рассматриваем (этот вопрос — прим.ред), идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые изучаются»,— заявила Псаки.
Она не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.
Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
После этого страны Запада начали вводить различные санкции, направленные на экономическую изоляцию России. Кроме того, многие зарубежные компании начали приостанавливать свою деятельность в стране.