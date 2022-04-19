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2 часа назад

Китайские журналисты уличили США в попытке извлечь выгоду из кризиса на Украине

Lenta.ru

США использовали кризис вокруг Украины, разразившийся после спецоперации РФ, и смогли обогатиться за его счет. В частности, на ситуации вокруг Украины обогатились американские национальные военно-промышленные компании. С таким мнением выступили колумнисты китайской газеты Global Times.

Китайские СМИ уличили США в извлечении выгоды из кризиса на Украине
Фото: ReutersReuters

Авторы статьи уличили Вашингтон в том, что тот притворился, будто намерен спасти Киев, а в действительности хотел «использовать хаос в своих интересах». Авторы подчеркивают, что США направили все усилия, чтобы затянуть украинский кризис.

«Военно-промышленный комплекс США является самым большим бенефициаром продления войны. Кроме того, использование "теории российской угрозы" для привлечения Европы на свою сторону и манипулирование НАТО в большей степени — это те "геополитические дивиденды", запятнанные кровью, которые США рассчитывают получить от этой войны», — уверены журналисты Global Times.

Ранее сообщалось, что на Украину из США в ближайшее время направятся семь самолетов с военной помощью.

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