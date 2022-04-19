Запад договрился усилить давление на Москву

Соответствующее решение было принято по итогам видеоконференции с участием глав Еврокомиссии , ЕС и НАТО . Об этом сообщила пресс-служба итальянского премьер-министра Марио Драги .

«Был выражен широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в том числе путем принятия дополнительных санкций, и усиления международной изоляции Москвы», - говорится в заявлении на сайте итальянского правительства.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее главными целями заявлены защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Как отметили в российском оборонном ведомстве, ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам, а избирательно поражают военную инфраструктуру ВСУ.