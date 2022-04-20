«Решающее слово за Москвой»: как поступит Лондон с пленными британцами

В Великобритании считают, что сдавшиеся в плен российской армии на Украине британские военные стали проблемой для королевства. Пленные просят у Бориса Джонсона поспособствовать их обмену на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, что в Лондоне считают частью «российского давления». При этом в СМИ не исключают, что обстоятельства вынуждают премьера вмешаться в ситуацию.

Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис объявил, что правительство Великобритании особенно внимательно контролирует развитие ситуации с попавшими в плен в Мариуполе британцами Шоном Пиннером и Эйденом Эслином.

"Правительство всегда уделяет повышенное внимание подобным вопросам, и премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] поддерживает постоянный контакт с коллегами и партнерами по всему миру - как по линии НАТО, так и напрямую с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь любому гражданину Великобритании", - отметил Льюис.

Министр не стал прямо отвечать на вопрос, участвует ли Лондон в переговорах об обмене британских подданных, но отметил, что Британия даже не рассматривает обсуждение их обмена на арестованного в Киеве главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, хотя об этом Лондон попросили сами пленные британцы.

"Великобритания не будет помогать России. Мы сейчас вводим санкции против тех, кто близок к режиму [президента России Владимира] Путина. Мы не будем думать, как мы можем помочь России", - подчеркнул Льюис.

Могут ли обменять британцев

В России официально не прокомментировали призывы не только британских военных, но и самого Медведчука, который призвал Зеленского и Путина обменять его на украинских военных и мирных граждан из Мариуполя.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока у Москвы нет никакой реакции на подобные предложения. Вместе с тем такой обмен выглядит достаточно специфичным, считают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.

Так, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что непонятно, зачем Москве менять британских военных на Медведчука - гражданина Украины.

"Скорее, англичан стоит обменять на российских военных. Вероятно, они все-таки наемники, и механизм для их обмена может быть какой угодно. Это зависит от решения Москвы, то есть чего мы захотим в данной ситуации. Мы не объявляли войну Украине, и она нам тоже, поэтому какие тут могут быть юридические моменты. Здесь только чистые договоренности сторон о передаче тех или иных лиц", - добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и директор Центра Европейской информации МГИМО Николай Топорнин, по его словам, логичнее было бы провести обмен британцев на россиян. Однако он не исключил, что в целом нет ничего невозможного.

"Что касается передачи иностранных военных в обмен на иностранного политика - это выглядит довольно специфическим и весьма странным. В данном случае какие-то стандартные правила и процедуры, предусмотренные конвенциями по обмену пленных, не действуют. Потому что есть британские подданные, которые сдались российским войскам, а с другой стороны находящийся под арестом украинский политик Медведчук. И предполагается, что таким обменом якобы должна заниматься Россия, но у Москвы, скорее, есть интерес вызволить в первую очередь своих военных", - добавил эксперт.

Как отреагирует Лондон

Интервью и заявления Пиннера вместе с Эслином вызвали волну обсуждений в британских СМИ. Так, The Guardian пишет, что участие двух британских бойцов заставит Джонсона вмешаться в ситуацию. "Би-би-си" указывает, что семьи британских солдат уже обратились к властям Великобритании и рассчитывают на "быстрое решение", которое позволит Пиннеру и Эслину вернуться к своим семьям. А Sky News со ссылкой на члена Палаты лордов Питера Рикеттса называет вопрос обмена британских подданных серьезной дилеммой и проблемой для правительства Великобритании.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с "Газетой.Ru" отметила, что, по ее мнению, ситуация с британскими подданными осложняется их статусом наемников, а потому они могут не считаться военнопленными. Неизвестно, как Лондон будет подходить к решению этого вопроса.

"Вероятно, многое будет зависеть от общественного мнения внутри Великобритании. В последнее время у Бориса Джонсона очень плохая ситуация с популярностью внутри страны, в том числе из-за нарушений им антиковидных ограничений, которые он сам же ввел на территории страны. Он стал первым премьер-министром Великобритании, который совершил правонарушение. Более того, он лгал парламенту, когда заявлял, что не участвовал ни в каких вечеринках, нарушающих антиковидные ограничения. А 5 мая в Великобритании должны пройти местные выборы, которые могут лишить правящую Консервативную партию большого количества депутатов в местных органах власти", - добавила эксперт.

С точки зрения Ананьевой, на фоне всего этого не исключено, что власти Великобритании могут попытаться использовать ситуацию с пленными британцами, чтобы повысить рейтинг Джонсона. Однако, по ее словам, их необязательно будут пытаться поменять на Медведчука (украинского гражданина), так как это бессмысленно для России.

В свою очередь, Николай Топорнин из МГИМО также не исключил, что британские власти все же заинтересованы в возвращении своих граждан на родину и, вероятно, будут пытаться это осуществить по дипломатическим каналам.