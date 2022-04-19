Чавушоглу: Турция заменила Россию в вопросе транспортировки продукции

"Все эти проблемы и кризисы на самом деле открывают возможности для стран, наций, людей и предпринимателей. Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо иметь сильную инфраструктуру и видение. Сегодня продукция, которая не транспортируется через Россию, направляется в Турцию. Отсюда она идет на Балканы и в Восточную Европу", - сказал глава МИД республики.