Чавушоглу: Турция заменила Россию в вопросе транспортировки продукции

Продукция, которая не транспортируется через Россию из-за ситуации на Украине, теперь поставляется через Турцию. С таким утверждением выступил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в городе Ушак, трансляция велась на его странице в Twitter.
"Все эти проблемы и кризисы на самом деле открывают возможности для стран, наций, людей и предпринимателей. Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо иметь сильную инфраструктуру и видение. Сегодня продукция, которая не транспортируется через Россию, направляется в Турцию. Отсюда она идет на Балканы и в Восточную Европу", - сказал глава МИД республики.
Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Турция эвакуировала 17 тыс. своих граждан из Украины.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.