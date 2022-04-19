Шольц: нельзя допустить «победы России на Украине»

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить победы Росси на Украине. Об этом сообщает Spiegel.

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«Навязанный мир, как это предвидит президент Путин, неприемлем... С нашими партнерами мы согласны с тем, что Россия не должна выиграть эту войну», — заявил Шольц по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран «Большой семерки» и Евросоюза.

Он добавил, что НАТО не будет участвовать в военных действиях на Украине, при этом государства-члены Альянса и дальше поддерживать Украину как финансово, так и военными средствами.

Шольц также подчеркнул, что Германия вряд ли сможет снабжать Украину оружием из собственных запасов.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать коллегу из ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией». Сам Штайнмайер подтвердил эту информацию. При этом в украинском правительстве отметили, что были бы рады видеть Шольца. При этом в парламенте ФРГ высказывались против визита Шольца в Киев.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.