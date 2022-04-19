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38 минут назад

Джонсон извинился за вечеринку в пандемию

Елена Прошина

Британский премьер-министр Борис Джонсон принес «чистосердечное извинение» за нарушение коронавирусных ограничений перед депутатами. Как сообщает ТАСС, он отказался подавать в отставку, сославшись на продолжающийся конфликт на Украине и вызванное им повышение цен в Великобритании.

Джонсон извинился за вечеринку в пандемию
Фото: ReutersReuters

«12 апреля я получил уведомление о штрафе относительно мероприятия на Даунинг-стрит от 19 июня 2020 года. Я немедленно оплатил штраф и принес британцам извинения. Я использую сегодняшнюю возможность повторить свое чистосердечное извинение перед Палатой общин», — сказал Джонсон.

В ходе выступления Джонсона некоторые оппозиционные депутаты призвали премьера сложить полномочия. В ответ он заявил, что правительство должно продолжать решать проблемы, связанные с кризисом на Украине, в том числе рост цен в Великобритании.

Напомним, что 19 июня 2020 года Борис Джонсон провел вечеринку по случаю дня рождения в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. На мероприятии присутствовало до 30 человек. В самой Великобритании тогда продолжали действовать ограничения, введенные из-за первой волны COVID-19.

Через некоторое время в сети появилась видеозапись с мероприятия, которая вызвала волну критики среди британцев. Самому Джонсону же назначили штраф за нарушение мер против пандемии коронавируса.

В мире,Борис Джонсон,Парламент Великобритании,
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