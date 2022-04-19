Пока вы не уснули: заявление Лаврова о ядерном оружии и начало наступления на Донбасс

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Лавров оценил возможность использования ядерного оружия на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», - сказал министр в интервью телеканалу India Today.

Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного видеообращения заявил о начале «битвы за Донбасс». Об этом пишет РБК.

По словам главы государства, в Донбассе началась активная фаза военных действий между Вооруженными силами России и Украины.

Великобритания лишит Мосбиржу международного статуса

Великобритания объявила о намерении лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи, сообщает Reuters.

«Отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций», — заявила финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер.

Россия будет судиться с Западом из-за блокировки резервов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России готовятся судебные иски для возврата международных резервов. Заявление было сделано в ходе обсуждения годового отчета ЦБ с фракцией КПРФ в Госдуме, передает «Интерфакс».

«Конечно, это беспрецедентная «заморозка», мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе», - подчеркнула она.

Туристическое судно загорелось в море под Хургадой

В Египте на подходах к порту Хургады загорелось туристическое судно. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

Как уточняется, все пассажиры были спасены, пострадавших нет. Соседние мореплаватели отправили свои лодки для эвакуации. По словам свидетелей, всего на борту было порядка 20 человек. Причины возгорания выясняются.

Михалков обратился с предложением к Галкину и Урганту

Режиссер Никита Михалков раскритиковал уехавших из России деятелей культуры за «показной патриотизм».

В новом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» Михалков предложил Ивану Урганту и Максиму Галкину «высказаться как большим патриотам» и выступить перед беженцами или ранеными, как делает Григорий Лепс.

Украинская бабушка со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН

Видеозаписью с украинской бабушкой со Знаменем Победы заинтересовались в ООН. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире программы Владимира Соловьева «Соловьев Live».

По словам Полянского, его коллег-дипломатов заинтересовала судьба бабушки, они звонили и спрашивали о ней в кулуарах.

Хореограф Илья Авербух считает, что российским фигуристам в следующем сезоне обязательно нужно соревноваться на международном уровне.

«Есть часть стран, которая под прикрытием ситуации, будет стараться исключить Россию, как одного из самых сильных конкурентов. Нужно понимать, что без сильного российского фигурного катания, целый вид спорта загнется», — сказал Авербух «РБК Спорт».

Раскрыты детали убийства семьи бывшего топ-менеджера «Газпромбанка»

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Раскрыты детали убийства семьи бывшего топ-менеджера «Газпромбанка» Владислава Аваева. Первым на место гибели приехал его личный водитель. Об этом пишет РБК.

Убийство произошло в квартире на первом этаже жилого дома на Университетском проспекте. Первым тревогу поднял личный водитель Аваева. Он не смог связаться с ним по телефону и приехал домой. Однако и там ему никто не ответил, тогда мужчина связался со старшей дочерью Елены Аваевой, у которой были ключи от квартиры.

Трамп обратился к России и Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев к деэскалации и решению взаимных разногласий путем переговоров. Его заявление приводит издание The Hill.

По словам Трампа, мирное решение сложившейся ситуации еще возможно, несмотря на ведущиеся военные действия.