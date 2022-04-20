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50 минут назад

Власти Украины ответили на предложение ООН о «пасхальном перемирии»

Lenta.ruиещё 1

Власти Украины одобрили предложенную ООН инициативу о «пасхальном перемирии» с Россией. Об этом со ссылкой на украинский МИД сообщает РИА Новости.

Власти Украины ответили на предложение ООН о «пасхальном перемирии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину», — отметили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что такой жест позволит эвакуировать людей из наиболее опасных регионов страны.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал установить на Украине «пасхальное перемирие».

В России эту идею восприняли скептически — так, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нет смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам».

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