Власти Украины ответили на предложение ООН о «пасхальном перемирии»

«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину», — отметили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что такой жест позволит эвакуировать людей из наиболее опасных регионов страны.