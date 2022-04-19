Латвия объявила энергетический кризис

Латвийские власти ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов до 31 декабря.
Об этом сообщает LETA https://leta.lv/home/important/5C533406-255D-42C2-952B-25BEDD69A407/ со ссылкой на распоряжение правительства.
«Разрешается выпустить на рынок нефтепродукты из резервов, держатели запасов нефтепродуктов обязаны подготовить их к выпуску», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что координировать действия в указанный период предстоит государственному кризисному центру по энергетике. В полиции и службе госдоходов проследят, чтобы нефтепродукты не вывозились из страны и выдавались в соответствии с решениями госбюро контроля за строительством. Кроме того в это ведомство смогут обращаться лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов и поставщики критически важных услуг, чтобы получить разрешение на закупки из резервов.
По оценкам LETA, в настоящее время Латвия имеет запасы топлива, которые позволят «народному хозяйству» функционировать в течение 90 дней.