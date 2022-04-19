Латвия объявила энергетический кризис

В нем также отмечается, что координировать действия в указанный период предстоит государственному кризисному центру по энергетике. В полиции и службе госдоходов проследят, чтобы нефтепродукты не вывозились из страны и выдавались в соответствии с решениями госбюро контроля за строительством. Кроме того в это ведомство смогут обращаться лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов и поставщики критически важных услуг, чтобы получить разрешение на закупки из резервов.