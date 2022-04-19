Генсек ООН обратился с предложением к Украине и России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием православными христианами Пасхи.
"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья, 24 апреля, чтобы обеспечить открытие серии гуманитарных коридоров", - сказал он.
ООН готова направить гуманитарные конвои в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск в случае пасхального перемирия на Украине, сообщил Гутерриш.