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32 минуты назад

Гутерриш призвал к гуманитарной паузе на Украине с 21 апреля

ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием православными христианами Пасхи.

Генсек ООН обратился с предложением к Украине и России
Фото: ReutersReuters

"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья, 24 апреля, чтобы обеспечить открытие серии гуманитарных коридоров", - сказал он.

ООН готова направить гуманитарные конвои в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск в случае пасхального перемирия на Украине, сообщил Гутерриш.

Генсек ООН: всеобщее перемирие на Украине в данный момент невозможно

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,
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