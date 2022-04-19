В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
49 минут назад

Канада ввела санкции против Гуцериева, Набиуллиной, Авена и Ролдугина

Москва24иещё 1

Канада ввела санкции против 14 физических лиц в России, включая бизнесменов и членов их семей. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В частности, в этот список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин.

Также в список добавили Марию Лаврову, Катерину Тихонову, Марию Воронцову и Екатерину Винокурову.

Ранее Канада ввела новые санкции в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора. Глава канадского МИД Мелани Жоли объяснила, что такое решение принято из-за того, что эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам в ходе специальной операции России на Украине.

Среди подпавших под санкции организаций оказались производители беспилотников и ракет "Искандер". Кроме того, санкционные ограничения затронули МФТИ, судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток", Курганский машиностроительный завод.

Набиуллина впервые попала под западные санкции

До этого власти Канады ввели санкции против девяти россиян и стольких же граждан Белоруссии. При этом конкретные имена указаны не были.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

В мире,Видео,Мария Воронцова,Мария Лаврова,Катерина Тихонова,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Олег Бойко,Сергей Ролдугин,Петр Авен,Михаил Гуцериев,Эльвира Набиуллина,Михаил Фридман,Владимир Путин,НПП "Исток" им. А.И. Шокина,Банк России,Курганмашзавод,Судостроительный завод "Вымпел",ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители