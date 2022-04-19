Канада ввела санкции против 14 физических лиц в России, включая бизнесменов и членов их семей. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Ранее Канада ввела новые санкции в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора. Глава канадского МИД Мелани Жоли объяснила, что такое решение принято из-за того, что эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам в ходе специальной операции России на Украине.

Среди подпавших под санкции организаций оказались производители беспилотников и ракет "Искандер". Кроме того, санкционные ограничения затронули МФТИ, судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток", Курганский машиностроительный завод.

До этого власти Канады ввели санкции против девяти россиян и стольких же граждан Белоруссии. При этом конкретные имена указаны не были.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.