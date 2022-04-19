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16 минут назад

В МВФ оценили реакцию России на санкции

Lenta.ru

Российские власти принятыми экономическими мерами сдержали финансовый коллапс. Так реакцию России на санкции оценил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, сообщает ТАСС.

В МВФ оценили реакцию России на санкции
Фото: ReutersReuters

Экономист подчеркнул, что российские власти смогли смягчить последствия санкций, в том числе с помощью бюджетной поддержки.

«Довольно успешно они сдерживают любого рода финансовый коллапс внутри страны и обеспечили, что банковская система остается на ногах и внутри России не было никаких крупных банкротств банков», — заявил Гуринша и добавил, что правительство России старается стабилизировать экономику, которая находится к крайне неблагоприятных условиях.

США ввели новые санкции против России

Также экономист допустил, что валюты стран, которые граничат с Украиной и Россией, могут обесцениться. Такое развитие событий приведет к финансовым потрясениям в их экономиках. Действия России на территории Украины также сделали более неотложным и необходимым дальнейшее повышение ставки ФРС США.

Ранее в апреле глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что в скором времени санкции западных стран, введенные после начала российской специальной операции на Украине, начнут сказываться на экономике. По ее словам, какое-то время проблему можно не замечать из-за запасов, но уже к лету страна войдет в период «структурной трансформации».

В мире,Эльвира Набиуллина,Банк России,Международный валютный фонд,ФРС,Правительство РФ,
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