В Казахстане отказались от георгиевской ленты в День Победы

В республике есть свой символ, который олицетворяет это событие.
Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил депутат мажилиса Айдос Сарым.
«Она никогда до этого не использовался. Почему мы должны в этом году её использовать? В Казахстане есть лента победы. На мой взгляд, её достаточно».
Ранее в Казахстане отказались от проведения в этом году военного парада, посвящённого Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая. В Минобороны республики пояснили, что это связано с экономией средств и необходимостью решения других задач.