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55 минут назад

В Казахстане не будут использовались георгиевскую ленту во время празднования Дня Победы

Говорит Москва

В республике есть свой символ, который олицетворяет это событие.

В Казахстане отказались от георгиевской ленты в День Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил депутат мажилиса Айдос Сарым.

«Она никогда до этого не использовался. Почему мы должны в этом году её использовать? В Казахстане есть лента победы. На мой взгляд, её достаточно».

Санду: «Место георгиевской ленты – на свалке истории»

Ранее в Казахстане отказались от проведения в этом году военного парада, посвящённого Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая. В Минобороны республики пояснили, что это связано с экономией средств и необходимостью решения других задач.

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