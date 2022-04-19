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33 минуты назад

Лукашенко пригрозил «снести головы» нарушителям мира

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит повторения в стране протестов 2020 года, и «снесет головы» нарушителям мира и покоя. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Лукашенко пригрозил «снести головы» нарушителям мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Летом 2020 года в Белоруссии начались массовые акции протеста. В них участвовали люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, были задержаны тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.

«Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного?» - сказал Лукашенко на совещании по обеспечению правопорядка в стране.

Он подчеркнул, что власти и силовики не должны «самоуспокаиваться и тем более обольщаться, несмотря на положительные тенденции».

Лукашенко добавил, что повторить 2020 год не получится.

«У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране», - заявил он.

В мире,Александр Лукашенко,
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