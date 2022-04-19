Байден планирует баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден сообщил бывшему главе государства Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом пишет The Hill со ссылкой на два анонимных источника.

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Во время пресс-конференции в Брюсселе в прошлом месяце Байден сказал журналистам, что «было бы очень хорошо», если бы он выдвинулся на следующих выборах. В то же время он отмечал, что его планы могут быть нарушены «судьбой».

«Я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много, много раз. Если бы я был в том же состоянии здоровья, в каком я сейчас, если бы я был в добром здравии, то, на самом деле, я бы снова баллотировался», - говорил он в недавнем интервью.

«[Байден] хочет баллотироваться, и он явно дает всем об этом знать», - сказал один из двух источников издания, знакомых с разговором Обамы и Байдена.

Собеседник The Hill также заявил, что Байден, несмотря на его неустойчивый рейтинг одобрения, остается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, способным выступить против Дональда Трампа и победить.

«Я полагаю, он считает, что только он способен победить Трампа», - сказал источник.

Как отмечает The Hill, Байден стал самым старым президентом США в истории - он вступил в должность в возрасте 78 лет. Если Байдену удастся переизбраться, то в начале второго срока ему будет 82 года.

Опрос CNBC, опубликованный на прошлой неделе, показал, что только 38 процентов американцев одобряют работу Байдена на посту президента, 53 процента ее не одобряют. По оценке FiveThirtyEight, рейтинг одобрения Байдена к апрелю 2022 года составляет чуть менее 42 процентов.